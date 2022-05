Don Matteo la prossima settimana va in onda? (Di giovedì 12 maggio 2022) Don Matteo la prossima settimana va in onda con due episodi. Don Matteo 13 cambia programmazione: Don Matteo 13 in onda martedì e giovedì. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 12 maggio 2022) Donlava incon due episodi. Don13 cambia programmazione: Don13 inmartedì e giovedì. Tvserial.it.

Advertising

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - pannaalessandra : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… - paologoriburde : RT @giozomparelli: dice che se lo chiamo don matteo perché è in bici si incazza. - meuniverseyou : @imironicc L’avevo letto anche io! Per me quel tempo non è mai passato perché ho cominciato don Matteo proprio per… - giozomparelli : dice che se lo chiamo don matteo perché è in bici si incazza. -