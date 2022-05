DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: Demare concede il bis, non cambia la classifica (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 18.10 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro d’Italia 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 18.09 La classifica appunti arride ancor di più al transalpino, che ora ha alle spalle Biniam Girmay. 1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 97 2 2 – GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 76 3 3 – GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 67 4 4 – VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 62 5 5 – CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 53 6 7 ?1 TAGLIANI Filippo Drone Hopper – Androni Giocattoli 44 7 6 ?1 NIZZOLO Giacomo Israel – ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 18.10 Si chiude qui ladella sesta tappa del. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 18.09 Laappunti arride ancor di più al transalpino, che ora ha alle spalle Biniam Girmay. 1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 97 2 2 – GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 76 3 3 – GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 67 4 4 – VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 62 5 5 – CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 53 6 7 ?1 TAGLIANI Filippo Drone Hopper – Androni Giocattoli 44 7 6 ?1 NIZZOLO Giacomo Israel – ...

Advertising

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 15 chilometri al traguardo - #d’Italia #tappa #DIRETTA:… - Corriere : Giro d’Italia in diretta, tappa Palmi- Scalea: Rosa continua la fuga, mancano 30 km - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: continua a scendere il vantaggio di Diego Rosa - #d’Italia… - Rickybus2 : @lucianonobili @BrunoVespa @ZelenskyyUa @RaiPortaaPorta Evidentemente la diretta con la piazza di Firenze e il giro… -