Covid Corea Nord oggi, primi contagi: Paese in lockdown (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – In Corea del Nord è in vigore un rigoroso lockdown dopo la conferma ufficiale dei primi contagi Covid. I media statali hanno riportato un focolaio di Omicron nella capitale Pyongyang, senza indicare il numero dei casi registrati. L’agenzia Kcna ha citato l’impegno del leader Kim Jong-un a sradicare l’epidemia, definita una “grave emergenza nazionale”. Gli osservatori – sottolinea la Bbc nel riferire la notizia – ritengono che il virus sia presente da tempo nel Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Indelè in vigore un rigorosodopo la conferma ufficiale dei. I media statali hanno riportato un focolaio di Omicron nella capitale Pyongyang, senza indicare il numero dei casi registrati. L’agenzia Kcna ha citato l’impegno del leader Kim Jong-un a sradicare l’epidemia, definita una “grave emergenza nazionale”. Gli osservatori – sottolinea la Bbc nel riferire la notizia – ritengono che il virus sia presente da tempo nel. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

LaStampa : La Corea del nord in lockdown per il primo caso Covid: isolate le attività commerciali, controlli alle frontiere - Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - Gabriel01740032 : @Agenzia_Ansa Dopo due anni il covid è entrato in Corea del Nord ?? - RalphRo65263415 : Primo caso di #COVID19 accertato in Corea: lockdown duro per il paese. Qua a Rimini, con 150 morti al giorno, stia… -