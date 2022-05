Conte: “Dopo un terzo invio di armi, io credo che l’Italia abbia dato il suo contributo, ed ora deve essere in prima linea per la pace” (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo aver ribadito ancora una volta che “questa aggressione militare non ha alcuna giustificazione”, intervenendo stasera a ‘Piazza Pulita’, su La7, Giuseppe Conte ha tuttavia tenuto a rimarcare che “siamo contro l’invio di armi più pesanti e armi più letali”. Conte: “Sì, assolutamente, al sostegno all’Ucraina, e agli aiuti militari in piena trasparenza, ma siamo contro all’escalation” Ovviamente il leader del M5s conferma il suo “Sì, assolutamente, al sostegno all’Ucraina e vista l’asimmetria delle forze in campo, sì anche agli aiuti militari in piena trasparenza, parlando chiaro al popolo italiano, per noi questo è un passaggio molto sofferente. Dopodiché, noi abbiamo anche iniziato a dire che siamo contro all’escalation“. D’altra parte, domanda ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022)aver ribadito ancora una volta che “questa aggressione militare non ha alcuna giustificazione”, intervenendo stasera a ‘Piazza Pulita’, su La7, Giuseppeha tuttavia tenuto a rimarcare che “siamo contro l’dipiù pesanti epiù letali”.: “Sì, assolutamente, al sostegno all’Ucraina, e agli aiuti militari in piena trasparenza, ma siamo contro all’escalation” Ovviamente il leader del M5s conferma il suo “Sì, assolutamente, al sostegno all’Ucraina e vista l’asimmetria delle forze in campo, sì anche agli aiuti militari in piena trasparenza, parlando chiaro al popolo italiano, per noi questo è un passaggio molto sofferente.diché, noimo anche iniziato a dire che siamo contro all’escalation“. D’altra parte, domanda ...

