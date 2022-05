Cimiteri Roma: 1.500 salme ancora in attesa per la cremazione, ma per Ama è tutto regolare (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma. Ormai è passato più di un anno da quando l’impianto crematorio Flaminio è in manutenzione: è tutto fermo da allora, e come si poteva intuire sin dai primi mesi, non riesce a garantire il flusso di domanda. L’emergenza a Roma non è solo per la peste suina, l’immondizia o il trasporto pubblico, ora ci si mettono anche i Cimiteri. Emergenza cremazioni: impianto Flaminio fermo da oltre un anno Un’emergenza che colpisce soprattutto il cimitero di Prima Porta, proprio a causa degli enormi (è il caso di dirlo, ”biblici”) tempi di attesa per la cremazione della salme. I cittadini sono esausti, e da tempo denunciano il fatto di non poter dare degna sepoltura ai propri cari. Ma ora, oltre a loro, a sottolineare l’inadeguatezza della situazione c’è anche la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022). Ormai è passato più di un anno da quando l’impianto crematorio Flaminio è in manutenzione: èfermo da allora, e come si poteva intuire sin dai primi mesi, non riesce a garantire il flusso di domanda. L’emergenza anon è solo per la peste suina, l’immondizia o il trasporto pubblico, ora ci si mettono anche i. Emergenza cremazioni: impianto Flaminio fermo da oltre un anno Un’emergenza che colpisce sopratil cimitero di Prima Porta, proprio a causa degli enormi (è il caso di dirlo, ”biblici”) tempi diper ladella. I cittadini sono esausti, e da tempo denunciano il fatto di non poter dare degna sepoltura ai propri cari. Ma ora, oltre a loro, a sottolineare l’inadeguatezza della situazione c’è anche la ...

