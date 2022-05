Brividi: Mahmood e Blanco vincono un premio all’Eurovision, Damiano dei Maneskin commenta (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa di vedere la loro esibizione durante la finale dell’Eurovision Song Contest, Mahmood e Blanco hanno già vinto un importante premio grazie a Brividi. I due cantanti ieri si sono portati a casa la targa del Best Lyrics Award, il premio per il miglior testo della competizione. Questo per l’Italia è un bis, visto che l’anno scorso lo stesso riconoscimento è toccato ai Maneskin (speriamo che sia di buon auspicio). E proprio Damiano David ha commentato la bella notizia con un: “C’abbiamo fatto l’abitudine“. Il Best Lyrics Award è stato istituito nel 2016 e viene assegnato da Eurostory. A giudicare tutti i pezzi in gara all’Eurovision Song Contest è un gruppo formato da scrittori, giornalisti, cantautori, lettori e anche ex ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa di vedere la loro esibizione durante la finale dell’Eurovision Song Contest,hanno già vinto un importantegrazie a. I due cantanti ieri si sono portati a casa la targa del Best Lyrics Award, ilper il miglior testo della competizione. Questo per l’Italia è un bis, visto che l’anno scorso lo stesso riconoscimento è toccato ai(speriamo che sia di buon auspicio). E proprioDavid hato la bella notizia con un: “C’abbiamo fatto l’abitudine“. Il Best Lyrics Award è stato istituito nel 2016 e viene assegnato da Eurostory. A giudicare tutti i pezzi in garaSong Contest è un gruppo formato da scrittori, giornalisti, cantautori, lettori e anche ex ...

trash_italiano : “Brividi”, di Mahmood e Blanco, riceve il premio per il miglior testo di quest’anno all’#Eurovision ???? Premio con… - ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - EurovisionRai : E comunque @Mahmood_Music ?? & #BLANCO ?? stasera ?? @Eurovision #Eurovision #TheSoundOfBeauty #ESCita #ESC2022… - StraNotizie : Brividi: Mahmood e Blanco vincono un premio all’Eurovision, Damiano dei Maneskin commenta - tonnoinlattina : RT @Cinguetterai_: Anche quest’anno l’Italia ha vinto il Best Lyrics Award dell’#Eurovision per #Brividi di Mahmood e Blanco. L’anno scorso… -