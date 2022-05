Borsa: Mosca in calo ( - 1,2%), rublo in rialzo (Di giovedì 12 maggio 2022) E' in calo ( - 1,2%) la Borsa di Mosca, dopo un'apertura sostanzialmente stabile. In rialzo il rublo: per il cambio sul dollaro servono 65,6 rubli, a fronte dei 66,6 della sera precedente, e per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) E' in( - 1,2%) ladi, dopo un'apertura sostanzialmente stabile. Inil: per il cambio sul dollaro servono 65,6 rubli, a fronte dei 66,6 della sera precedente, e per ...

