Audi A1 - La citycarver diventa allstreet

In coda a una carriera che si avvia al capolinea, l'Audi A1 cambia in parte il proprio nome: con il debutto del Model Year 2023, in concessionaria a maggio, la variante con assetto rialzato e look da offroad, citycarver, diventerà allstreet. Nuova dicitura e targhetta al posteriore, dunque, ma per il resto la formula della A1 più modaiola e versatile non cambia di una virgola, declinata in una gamma (solo a benzina) che spazia da 95 a 150 cavalli di potenza. La familiare. Parallelamente, anche altri modelli del portfolio Audi ricevono piccoli aggiornamenti. La A4 allroad offre ora un pacchetto di finiture total black che rendono l'estetica della wagon tuttoterreno un po' più sportiveggiante. Nello specifico, la personalizzazione prevede finiture ad hoc per la cornice del parabrezza, le barre al tetto, le calotte dei ...

