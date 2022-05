ATP Roma 2022, Rafael Nadal si infortuna e viene eliminato da Shapovalov in tre set (Di giovedì 12 maggio 2022) Per la prima volta dal 2008, Rafa Nadal non è ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il campione maiorchino si deve arrendere a Denis Shapovalov, vittorioso per 1-6 7-5 6-2 in due ore e trentasei minuti, e ad un infortunio patito a metà del terzo set che ha compromesso la sua mobilità. La speranza è che non si tratti del piede sinistro, annoso problema con cui convive dall’inizio della sua carriera. Ma va dato merito al canadese che ha giocato comunque una partita gagliarda, mettendo in mostra i numeri di cui è dotato. Per lui c’è Casper Ruud ai quarti. La prima frazione è un vero e proprio assolo per Rafa. Più centrato, più a suo agio nella partita, sembra il maiorchino dominatore della terra che abbiamo ammirato dal 2005 ad oggi. Il king of clay si mangia il campo, imbambolando Shapovalov che quando mette la seconda è ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Per la prima volta dal 2008, Rafanon è ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il campione maiorchino si deve arrendere a Denis, vittorioso per 1-6 7-5 6-2 in due ore e trentasei minuti, e ad un infortunio patito a metà del terzo set che ha compromesso la sua mobilità. La speranza è che non si tratti del piede sinistro, annoso problema con cui convive dall’inizio della sua carriera. Ma va dato merito al canadese che ha giocato comunque una partita gagliarda, mettendo in mostra i numeri di cui è dotato. Per lui c’è Casper Ruud ai quarti. La prima frazione è un vero e proprio assolo per Rafa. Più centrato, più a suo agio nella partita, sembra il maiorchino dominatore della terra che abbiamo ammirato dal 2005 ad oggi. Il king of clay si mangia il campo, imbambolandoche quando mette la seconda è ...

Advertising

tvdellosport : #SINNER VINCE E VOLA AI QUARTI ?? Jannik Sinner vince in due set 6-2 7-6 contro Filip #Krajinovic e conquista per l… - Eurosport_IT : Jannik centra per la prima volta in carriera i quarti degli Internazionali d'Italia ?????? #Sinner | #IBI22 |… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - solounastella : RT @TennisWorldit: Atp Roma - Nadal, pericolo infortunio e sconfitta con Shapovalov. Passeggia Djokovic - TennisWorldit : Atp Roma - Nadal, pericolo infortunio e sconfitta con Shapovalov. Passeggia Djokovic -