Alessandro Tersigni spiazza tutti | “Ti va di tornare?” | porte del Paradiso aperte solo per lei

Leggi su direttanews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Uno scatto pubblicato dall’attoreha scatenato il caos tra gli appassionati de Ildelle Signoreè Vittorio Conti (screenshot RaiPlay)Il finale della sesta stagione de Ildelle Signore è andato in onda pochissime settima fa ma la soap opera continua ad appassionare il pubblico di Rai 1. In questo mese di maggio, in attesa dell’inizio delle riprese, la rete ha infatti deciso di mandare in onda le repliche della prima stagione. Protagonista assoluto l’attoreche interpreta Vittorio Conti ed è attualmente l’unico personaggio ad essere presente sin dalla prima puntata. Il suo personaggio sarà presente senza dubbio anche nella settima stagione e per lui potrebbero arrivare ...