14enne aggredita all’uscita della scuola | “voleva trascinarla in auto”

(Di giovedì 12 maggio 2022)da uno sconosciuto: “in” è la denuncia del gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi”. Una quattordicenne è statada uno sconosciuto. É accaduto nel pomeriggio di ieri a a Giugliano. La ragazzina è uscita dae intorno alle 17,30, in via Domenico Fontana, laè stata “agganciata, strattonata e quasi trascinata con il braccio nella macchina per portarla chi sa dove” da uno sconosciuto. Così denuncia il gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi”. Momenti di paura per la quattordicenne che ha urlato cercando di difendersi e le sue grida hanno ...

tutta al femminile, che ha avvicinato la vittima, una ragazza coetanea,e insultata ... La ragazzadi Sezze è solo l'ultima di una lunga lista di vittime, molte delle quali rimaste in ... Choc a Giugliano: 14enne aggredita fuori scuola da uno sconosciuto che cerca di portarsela in auto Le grida di una ragazzina, il forte rumore del motore di un'auto. Momenti concitati e spaventosi nel pomeriggio di ieri a Giugliano: intorno alle 17,30, in via Domenico Fontana, la 14enne è stata "agg ...Le grida della ragazza hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che fortunatamente sono riusciti a far allontanare il mal intenzionato ...