Valentino fa 90, auguri all’ultimo imperatore della moda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Figura mitica nel mondo del fashion, lo stilista ha riscritto il ruolo del colore rosso e ha vestito le donne più famose al mondo, da Jackie Kennedy a Julia Roberts e Anne Hathaway. Lo celebriamo attraverso i suoi abiti più iconici. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Figura mitica nel mondo del fashion, lo stilista ha riscritto il ruolo del colore rosso e ha vestito le donne più famose al mondo, da Jackie Kennedy a Julia Roberts e Anne Hathaway. Lo celebriamo attraverso i suoi abiti più iconici. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fanpage : Auguri al grande Maestro della moda Made in Italy ?? Auguri Valentino - carmelitadurso : Auguri MAESTRO! #Valentino - DMorgendorferr : Milly Carlucci, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Elle Macpherson e 'Isobel' di Björk in sottofondo. Ma io potevo m… - Ettore42332696 : Auguri grande valentino - Ettore42332696 : @GIAMMETTI porga i migliori auguri al maestro valentino tanto manca alla moda italiana. The icons man in the uni… -