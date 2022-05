Uomini e Donne | Veronica Raimondi protagonista | corteggiatore in crisi

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Torna anche oggi, con la puntata che vedrà grande, che manderà inun. Nuovo appuntamento conin arrivo su Canale 5. La puntata si concentrerà su, con la tronista che manderà inun: andiamo a scoprire tutte le anticipazioni. La tronistadella puntata odierna (Via Screenshot)Nel corso di questo mercoledì torna in onda. Il dating show di Maria De Filippi si concentrerà principalmente sul Trono Classico. In studio verrà mostrata l’esterna tra la nuova ...