Ultime Notizie Roma del 11-05-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio del loro incontro nello studio Ovale Joe biden del premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l'Ucraina imponendo costi alla Russia la ferma la casa bianca in una sintesi del collo draghi ha detto che si deve utilizzare ogni canale per la pace per un cessate il fuoco l'avvio di negoziati credibili i due statisti hanno discusso anche di misure di sicurezza alimentare di energie si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali Putin pensava di dividerci ha fallito ha detto draghi la camera americana approvata stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti al ucraina da 40 miliardi di dollari proposto da biden il presidente russo Vladimir Putin si è fratturato con il capo della Repubblica Popolare di doneck Venice

