Ucraina: Biden-Draghi, 'continuo impegno per la pace' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nel bilaterale alla Casa Bianca, il Presidente statunitense Joe Biden e il premier Mario Draghi "hanno discusso dei recenti sviluppi della guerra non provocata e ingiustificata della Russia in Ucraina. Hanno sottolineato il loro continuo impegno nel perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia". Così in una nota congiunta della Casa Bianca e Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nel bilaterale alla Casa Bianca, il Presidente statunitense Joee il premier Mario"hanno discusso dei recenti sviluppi della guerra non provocata e ingiustificata della Russia in. Hanno sottolineato il loronel perseguire lasostenendo l'e imponendo costi alla Russia". Così in una nota congiunta della Casa Bianca e Palazzo Chigi.

