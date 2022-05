Tumori, Défilé della rinascita: una sfilata per sostenere coraggio donne in collaborazione con L'Oréal Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Un pomeriggio all'insegna della bellezza e della cura al Castello Sforzesco. Sabato 7 maggio, all'interno de palinsesto della Milano Civil Week, si è tenuto il Défilé della rinascita un progetto ideato dall'Associazione Oncologica San Bassiano ODV e dall'altelier sartoriale Raptus&Rose, realizzato per questa edizione con Corriere della Sera in collaborazione con L'Oréal Italia e con la partecipazione di Acto Lombardia e La forza e il sorriso Onlus In questa occasione 50 donne che stanno affrontando un percorso difficile e doloroso come quello della malattia oncologica, hanno sfilato davanti al pubblico milanese. Ad accompagnarle, accettando la sfida di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Un pomeriggio all'insegnabellezza ecura al Castello Sforzesco. Sabato 7 maggio, all'interno de palinsestoMilano Civil Week, si è tenuto ilun progetto ideato dall'Associazione Oncologica San Bassiano ODV e dall'altelier sartoriale Raptus&Rose, realizzato per questa edizione con CorriereSera incon L'e con la partecipazione di Acto Lombardia e La forza e il sorriso Onlus In questa occasione 50che stanno affrontando un percorso difficile e doloroso come quellomalattia oncologica, hanno sfilato davanti al pubblico milanese. Ad accompagnarle, accettando la sfida di ...

fisco24_info : Tumori, Défilé della rinascita: una sfilata per sostenere coraggio donne in collaborazione con L’Oréal Italia: (Adn… - italiaserait : Tumori, Défilé della rinascita: una sfilata per sostenere coraggio donne in collaborazione con L’Oréal Italia -

Tumori: Défilè della rinascita, una sfilata per sostenere coraggio donne in collaborazione con L'Oréal Italia Milano, 11 mag. " Un pomeriggio all'insegna della bellezza e della cura al Castello Sforzesco. Sabato 7 maggio, all'interno de palinsesto della Milano Civil Week, si è tenuto il Défilé della Rinascita un progetto ideato dall'Associazione Oncologica San Bassiano ODV e dall'altelier sartoriale Raptus&Rose, realizzato per questa edizione con Corriere della Sera in collaborazione ... BariToday Milano, 11 mag. " Un pomeriggio all'insegna della bellezza e della cura al Castello Sforzesco. Sabato 7 maggio, all'interno de palinsesto della Milano Civil Week, si è tenuto ildella Rinascita un progetto ideato dall'Associazione Oncologica San Bassiano ODV e dall'altelier sartoriale Raptus&Rose, realizzato per questa edizione con Corriere della Sera in collaborazione ... Cartelle cliniche 'digitalizzate' in pochi click arrivano ai laboratori di ricerca: ecco Argo, l'app sviluppata dall'Istituto Tumori di Bari