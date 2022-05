(Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna trovataalla maniglia di una: l’autopsia non lascia dubbi. Ma l’uomo accusato di averla uccisa si comin maniera sorprendente. Un femminicidio mascherato da suicidio: almeno secondo gli inquirenti. L’imputato, durante l’ultima udienza, ha tenuto un commento del tutto imprevedibile. Massimiliano Farci continua a sostenere di non c’entrare nulla con la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Petri80908639 : Nel 1968 è inviato all'Istituto per l'osservazione dei minori di Firenze e da qui - pur senza la minima ragione di… - rominapetrini2 : @FondFalcone @ladyonorato Mario Moretti terrorista italiano, tra i principali dirigenti delle Brigate Rosse (BR),… - rominapetrini2 : @FondFalcone @ladyonorato Mario Moretti terrorista italiano, tra i principali dirigenti delle Brigate Rosse (BR),… - rominapetrini2 : Mario Moretti terrorista italiano, tra i principali dirigenti delle Brigate Rosse (BR), delle quali fu uno dei fond… -

Leggilo.org

...esser stata condannata in sede penale per omicidio preterintenzionale : il problema è che ... Inizialmente furono 16 gli anni di carcere comminati, poi parzialmente scontati ine in ...La Corte di appello di Roma,aver accolto il verdetto della Corte di giustizia europea e ... Appariva felice durante il periodo dia Venezia, dove di giorno lavorava in una Coop e la ... Semilibertà dopo una condanna per omicidio, trovano la compagna impiccata ad una porta