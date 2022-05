Sconcerti | “Barella può essere decisivo | l’Inter è più squadra rispetto alla Juventus”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Marioha trattato alcuni dei temi più scottanti della settimana e del campionato italiano durante la trasmissione radiofonica “Maracanà”, in onda su Tutto Mercato Web Radio. Di seguito il commento sull’anticipo della gara tra Roma-Torino e sulle due squadre che stasera si affronteranno nella finale di Coppa Italia,ed Inter. La Roma chiede l’anticipo dell’ultima per avere più tempo per la finale di Tirana. “Sono sempre stato favorevole. In questo momento tutto quello che si può fare va fatto. Sono d’accordo con le società. Sarebbe anche molto più spettacolare, oltre che giusto. Non si capisce perché ancora si dovrebbe fare spezzatino nelle ultime due. Giusto anche anticipare Torino-Roma, dove puòaiutata è giusto farlo”.-Inter, chi ci arriva meglio a questa ...