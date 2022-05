Quei tre passaporti che possono inchiodare i macellai di Bucha

Advertising

giadamalvisii : RT @eeccalla: quei tre puntini che mette sempre alla fine quando parla di lui mi mettono ansia - BianiElisabetta : @AlfryGentili @Gavrilina_Ritz @Rosalba_Falzone Ma che cavolo dite. Ho tre figli e festeggiano a scuola Natale, Pasq… - Mattdrum01 : @MariaPalumbo196 @politics27171 @luigidimaio @ItalyMFA L'unica ignorante sei tu, il gas che viene da quei paesi è l… - imkjka : RT @eeccalla: quei tre puntini che mette sempre alla fine quando parla di lui mi mettono ansia - crypicciau17 : RT @eeccalla: quei tre puntini che mette sempre alla fine quando parla di lui mi mettono ansia -

la Repubblica

giorni fa, il numero uno di Ankara ha annunciato la costruzione di 200mila abitazioni nel Nord della Siria, persiriani che sceglieranno il ritorno volontario nel loro Paese. L'obiettivo - ...Invitava i ragazzi a studiare tutto il giornopattern, anche la notte se necessario: l'unico modo per diventare bravi e veloci. Valeria Rossi candidata a elezioni Monza/ Dopo il tormentone... Eurovision 2022, la sobrietà innanzitutto ma senza kitsch è un'altra storia Che ai tifosi non promette di lottare con Madrid e Barcellona, né di arrivare in Europa molto presto (“per quello serviranno tre, quattro anni, se tutto va bene”), ma “di non scendere mai più di ...L'adunanza degli alpini, che per tre giorni ha riempito con oltre 400mila persone Rimini e la riviera romagnola, ha riportato un grande evento nella zona turisticamente più sviluppata d'Italia dopo la ...