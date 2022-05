Nkunku, una pretendente si aggiunge alla corsa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Christopher Nkunku, trequartista classe 1997 del RB Lipsia, è entrato nel mirino del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Christopher, trequartista classe 1997 del RB Lipsia, è entrato nel mirino del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports,...

Advertising

herbertharriola : RT @86_longo: L’Equipe conferma la nostra indiscrezione: c’è una pazza idea Nkunku per il Milan. Complicata perché il Lipsia ha offerto i… - ildiavolo_d : RT @86_longo: L’Equipe conferma la nostra indiscrezione: c’è una pazza idea Nkunku per il Milan. Complicata perché il Lipsia ha offerto i… - NandoPiscopo1 : @LeviAck8_ Quindi Mario mi stai dicendo che il Milan è su nkunku che ha una valutazione da 70/100 milioni perchè l'… - BadrVieAtf : RT @86_longo: L’Equipe conferma la nostra indiscrezione: c’è una pazza idea Nkunku per il Milan. Complicata perché il Lipsia ha offerto i… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: L’Equipe conferma la nostra indiscrezione: c’è una pazza idea Nkunku per il Milan. Complicata perché il Lipsia ha offerto i… -