Milan | firmerà a fine maggio | l’annuncio sul colpo fa impazzire i tifosi

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildelandrà in porto amese: ‘TuttoSport’ ha rivelato i dettagli della trattativa su cui i rossoneri lavorano da tempo Scudetto, mercato e trattativa per il passaggio di società. Il periodo delè super intenso. I rossoneri giocano su più tavoli in questo finale di stagione. La squadra di Pioli, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.