Mercato Cagliari, chi resta e chi parte in caso di retrocessione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Mercato del Cagliari dipenderà dalla possibile permanenza in Serie A o dalla drammatica retrocessione in Serie B. La società rossoblù potrebbe dare vita a una vera e propria rivoluzione in maniera immediata Salvarsi o retrocedere farà tutta la differenza del mondo anche in chiave Mercato. Il Cagliari è pronto a lottare con il coltello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildeldipenderà dalla possibile permanenza in Serie A o dalla drammaticain Serie B. La società rossoblù potrebbe dare vita a una vera e propria rivoluzione in maniera immediata Salvarsi o retrocedere farà tutta la differenza del mondo anche in chiave. Ilè pronto a lottare con il coltello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tvdellosport : ?? CAGLIARI, ESONERO E RINNOVO PER MAZZARRI Il #Cagliari esonera #Mazzarri ma nel paradosso del mercato gli prolu… - Sardegnalavoro : Offerta di Lavoro: Cercasi addetti/e alle valutazioni estimative a Cagliari -La risorsa si occuperà di attività di… - Gaddafist1 : @LeonardoBecchi Vabbè sottil dopo la partita col cagliari ha sempre giocato da solo, da vendere subito se ha ancora mercato - cagliaripad : Se il Cagliari va giù, via i pezzi da novanta | Il punto sul mercato - Salernogranata : Cagliari in ritiro a Mercato San Severino. Isolani scorati da 311 tifosi -