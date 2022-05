Mediaset chiude | Addio al programma storico: stop dopo 17 anni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grandi stravolgimenti sono stati decisi in casa della rete televisiva Mediaset in vista dell’estate: chiude uno storico programma Decisione drastica in Mediaset (Foto ANSA + screenshot Twitter)La notizia era ormai nell’aria da diversi mesi ma adesso sembrerebbe essere arrivata la decisione definitiva. In casa Mediaset sono tutti pronti a mettere in atto un cambiamento epocale in vista della prossima estate. Il consueto appuntamento di luglio con il format Temptation Island è destinato infatti a non andare più in onda. Secondo una clamorosa indiscrezione, lo storico programma chiude i battenti dopo anni di grande successo. Una notizia destinata a scatenare la reazione dei più affezionati che potrebbero ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grandi stravolgimenti sono stati decisi in casa della rete televisivain vista dell’estate:unoDecisione drastica in(Foto ANSA + screenshot Twitter)La notizia era ormai nell’aria da diversi mesi ma adesso sembrerebbe essere arrivata la decisione definitiva. In casasono tutti pronti a mettere in atto un cambiamento epocale in vista della prossima estate. Il consueto appuntamento di luglio con il format Temptation Island è destinato infatti a non andare più in onda. Secondo una clamorosa indiscrezione, loi battentidi grande successo. Una notizia destinata a scatenare la reazione dei più affezionati che potrebbero ...

