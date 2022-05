Mattarella | “Dai tanti magistrati assassinati lezione di comportamento e di interpretazione di questo ruolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Vi è un alto significato nella scelta di trasformareluogo privilegiato da ostentazione dell’illegalità a sede dell’organismo che cura la formazione e l’aggiornamento dei, e non poteva essere scelta più felice intitolarlo a Mario Amato“. Così Sergioall’inaugurazione della nuova sede romana della Scuola superiore della magistratura, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Per il presidente della Repubblica, intitolare la sede ad Amato ha anche un altro significato “perché l’operato e l’impegno di Mario Amato, così come quello di, costituiscono unadie dideldel magistrato, che la Scuola fa proprio e ...