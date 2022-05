LIVE Sinner-Fognini 6-2 3-6 6-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’altoatesino vince un derby intenso e vola agli ottavi! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Fognini finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire gli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buona serata a tutti! 21.17 Sinner affronterà Filip Krajinovic: un’ottima chance per volare ai quarti di finale. 21.16 Entrambi non hanno servito particolarmente bene: solo il 46% di prime in campo. Pessima anche la resa con la seconda per Fognini: 48%. 21.15 Una partita contraddistinta da diversi alti e bassi di entrambi: Fognini ha sbagliato di più specie nei momenti decisivi e Sinner ha avuto la meglio nel derby. FINISCE QUI! vince JANNIK ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.18 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire gli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buona serata a tutti! 21.17affronterà Filip Krajinovic: un’ottima chance perre ai quarti di finale. 21.16 Entrambi non hanno servito particolarmente bene: solo il 46% di prime in campo. Pessima anche la resa con la seconda per: 48%. 21.15 Una partita contraddistinta da diversi alti e bassi di entrambi:ha sbato di più specie nei momenti decisivi eha avuto la meglio nel. FINISCE QUI!JANNIK ...

