L’epatite dei bimbi trasmessa dai cani? una balla assurda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma- Nei giorni scorsi diversi giornali hanno riportato una notizia proveniente di uno studio proveniente dal Regno Unito che sosteneva che tra le possibili ipotesi riguardanti il contagio della forma sconosciuta di epatite che nelle scorse settimane ha colpito alcuni bambini in diversi paesi europei e di altri continenti vi fosse la trasmissibilità dai cani. Una vicenda smentita immediatamente dai maggiori virologi e pediatri italiani chel’hanno definita come “Un assurda ipotesi”. Sulla vicenda interviene con una nota stampa l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA che definisce “Grave e pericolosa questa ennesima fake news che potrebbe portare qualcuno che ci crede ad abbandonare i cani. Sarebbe ora di finirla di pubblicare notizie come questa- continuano gli animalisti di AIDAA- ne abbiamo già avute a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma- Nei giorni scorsi diversi giornali hanno riportato una notizia proveniente di uno studio proveniente dal Regno Unito che sosteneva che tra le possibili ipotesi riguardanti il contagio della forma sconosciuta di epatite che nelle scorse settimane ha colpito alcuni bambini in diversi paesi europei e di altri continenti vi fosse la trasmissibilità dai. Una vicenda smentita immediatamente dai maggiori virologi e pediatri italiani chel’hanno definita come “Unipotesi”. Sulla vicenda interviene con una nota stampa l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA che definisce “Grave e pericolosa questa ennesima fake news che potrebbe portare qualcuno che ci crede ad abbandonare i. Sarebbe ora di finirla di pubblicare notizie come questa- continuano gli animalisti di AIDAA- ne abbiamo già avute a ...

Advertising

DigitalMatt3 : RT @Mariva2000: @Willi_Shake_01 @aAnnanka @ViVilaVitaOra Io sono cresciuta con i cani e non ho mai avuto l'epatite. Questi sono dei crimina… - linacondina : RT @Mariva2000: @Willi_Shake_01 @aAnnanka @ViVilaVitaOra Io sono cresciuta con i cani e non ho mai avuto l'epatite. Questi sono dei crimina… - _ANT_Z_ : @MarcoRCapelli @ViVilaVitaOra @TheDocReQ3 Il covid causa l'epatite e trovi anche articoli del 2020 . La fonte dei p… - gizzi31 : RT @CekkmeisterGame: Prima cercate di dare la colpa dei malori improvvisi alla musica alta, poi al cambio di stagione... Poi dite che sono… - Surfiniae : RT @Mariva2000: @Willi_Shake_01 @aAnnanka @ViVilaVitaOra Io sono cresciuta con i cani e non ho mai avuto l'epatite. Questi sono dei crimina… -