Lazzerini | “Con ‘True Italian Experience’ Ita fa sistema per rilancio turismo”

(Adnkronos) – "True Italian Experience ci permette di fare sistema aggregando i principali attori pubblici e privati della filiera turistica Italiana, lavorando per la valorizzazione delle esperienze sostenibili e innovative presenti nel nostro paese". Cosi l'amministratore delegato di Ita Airways Fabio Lazzerini ha presentato il progetto della piattaforma digitale per lo sviluppo del turismo verso il nostro paese, True Italian Experience, un hub che aggrega i principali leader della filiera turistica per promuovere nel mondo tutte le esperienze che si possono vivere in Italia. "Diamo a questa iniziativa il nostro prezioso contributo di Compagnia di Bandiera: la nostra presenza commerciale in 67 Paesi che cresceranno gradualmente fino a 89, l'accesso a più di 90.000 punti vendita ...

