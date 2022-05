La Terra dei fuochi sparisce dai programmi elettorali di Acerra. Ma i dati sui tumori sono noti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 25 aprile scorso, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato il ricordo dell’eccidio di Acerra (1 e 2 ottobre 1943). L’unica voce tra gli Acerrani e i suoi rappresentanti istituzionali presenti che si è esplicitamente dichiarata delusa non solo dal mancato ricordo della strage ambientale ecomafiosa che continua tuttora, ma soprattutto per le dichiarazioni del nostro presidente di Regione Vincenzo De Luca – che ha definito Acerra “ex” Terra dei fuochi” – è stato soltanto il vescovo Antonio Di Donna. Così come nella limitrofa Caivano, con don Maurizio Patriciello, sembra che soltanto la Chiesa riesca ancora a vedere, a provare dolore ed a mantenere il proprio impegno a tutela dei troppi ammalati e morti troppo giovani che ogni giorno perdono la salute e la vita nei nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 25 aprile scorso, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato il ricordo dell’eccidio di(1 e 2 ottobre 1943). L’unica voce tra glini e i suoi rappresentanti istituzionali presenti che si è esplicitamente dichiarata delusa non solo dal mancato ricordo della strage ambientale ecomafiosa che continua tuttora, ma soprattutto per le dichiarazioni del nostro presidente di Regione Vincenzo De Luca – che ha definito“ex”dei” – è stato soltanto il vescovo Antonio Di Donna. Così come nella limitrofa Caivano, con don Maurizio Patriciello, sembra che soltanto la Chiesa riesca ancora a vedere, a provare dolore ed a mantenere il proprio impegno a tutela dei troppi ammalati e morti troppo giovani che ogni giorno perdono la salute e la vita nei nostri ...

