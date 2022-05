Juventus Inter, più che una torta un modesto pasticcino (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera la finale di Coppa Italia Juventus Inter assegna un trofeo che potrà riempire parzialmente il bicchiere di una o dell’altra Juventus Inter non è mai una partita come tutte le altre, men che meno se assegna un trofeo. Sarà un Olimpico gremito e caliente quello che ospiterà la finale di Coppa Italia, incredibilmente solo la terza della storia tra le due antiche e acerrime rivali. Pronostico incerto come non mai, ma con i nerazzurri leggermente favoriti non solo nelle quote dei bookmakers. Inciampo di Bologna a parte, i ragazzi di Simone Inzaghi sono parsi a tratti inarrestabili nell’ultimo mese, al contrario della banda “allegriana” che dopo la sconfitta nel recente derby d’Italia ha tirato i remi in barca mostrando prestazioni talvolta angoscianti e sconfortanti, vedere per credere quella di Marassi contro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera la finale di Coppa Italiaassegna un trofeo che potrà riempire parzialmente il bicchiere di una o dell’altranon è mai una partita come tutte le altre, men che meno se assegna un trofeo. Sarà un Olimpico gremito e caliente quello che ospiterà la finale di Coppa Italia, incredibilmente solo la terza della storia tra le due antiche e acerrime rivali. Pronostico incerto come non mai, ma con i nerazzurri leggermente favoriti non solo nelle quote dei bookmakers. Inciampo di Bologna a parte, i ragazzi di Simone Inzaghi sono parsi a tratti inarrestabili nell’ultimo mese, al contrario della banda “allegriana” che dopo la sconfitta nel recente derby d’Italia ha tirato i remi in barca mostrando prestazioni talvolta angoscianti e sconfortanti, vedere per credere quella di Marassi contro ...

