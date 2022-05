Juve-Inter, la moviola LIVE: Brozovic rischia il rosso per un gesto di stizza, dubbi sul rigore dell'Inter (Di mercoledì 11 maggio 2022) Di seguito tutti gli episodi dubbi della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. 77' - Lautaro finisce a terra in area bianconera e... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Di seguito tutti gli episodia finale di Coppa Italia trantus e. 77' - Lautaro finisce a terra in area bianconera e...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - 71_stefania : Ma lo sapevamo che stasera nn era Juve-Inter ma Juve - Var senza se e senza ma #JuventusInter???? - avergani : RT @halamadridit: Rigore inesistente. E ve lo dico da appassionato a cui non frega niente sia della Juve che dell'Inter. Ma che roba è? #La… -