Inps | la splendida notizia poco fa | arrivano gli arretrati per queste famiglie

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È in arrivo unaper migliaia diitaliane e a darla è proprio, l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Laovviamente riguarda molte, ma non tutti. I fortunati dovranno far attenzione a questo annuncio da parte dell’perchè nel giro di pochi mesi potrebbero ricevere gliche spettano. (Continua dopo la foto…) Cos’è l’L’è l’Istituto nazionale della previdenza sociale ed è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano. Presso l’devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa ...