In morte di un Avvocato: Domenico Battista (Di mercoledì 11 maggio 2022) È morto ieri, all’età di 72 anni, l’Avvocato penalista Domenico Battista, tra i principali esponenti dell’avvocatura non solo romana ma anche nazionale. Nei primi anni Duemila fu segretario dell’Unione delle camere penali, presiedute da Giuseppe Frigo, protagonista dell’intensa mobilitazione dei penalisti italiani che contribuì alla modifica dell’articolo 111 della Costituzione, con l’inserimento del principio del giusto processo. Appassionato, spigoloso, dallo spirito (costantemente ma costruttivamente) polemico, Battista non abbandonò mai le battaglie dei penalisti, tanto da prendere parte nel dicembre 2019 anche alla maratona oratoria organizzata dall’Ucpi per denunciare le conseguenze devastanti determinate dalla riforma Bonafede che aboliva la prescrizione. Una voce coraggiosa in difesa delle garanzie, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) È morto ieri, all’età di 72 anni, l’penalista, tra i principali esponenti dell’avvocatura non solo romana ma anche nazionale. Nei primi anni Duemila fu segretario dell’Unione delle camere penali, presiedute da Giuseppe Frigo, protagonista dell’intensa mobilitazione dei penalisti italiani che contribuì alla modifica dell’articolo 111 della Costituzione, con l’inserimento del principio del giusto processo. Appassionato, spigoloso, dallo spirito (costantemente ma costruttivamente) polemico,non abbandonò mai le battaglie dei penalisti, tanto da prendere parte nel dicembre 2019 anche alla maratona oratoria organizzata dall’Ucpi per denunciare le conseguenze devastanti determinate dalla riforma Bonafede che aboliva la prescrizione. Una voce coraggiosa in difesa delle garanzie, ...

