Il passo in avanti di Zelensky: "Pronti a parlare con la Russia" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dialogo, negoziati. Sono le due parole in cui tutti sperano per arrivare, nel più breve tempo possibile, a fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Sono anche le parole che il presidente ucraino Zelensky ha pronunciato oggi. "Dobbiamo... Leggi su europa.today (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dialogo, negoziati. Sono le due parole in cui tutti sperano per arrivare, nel più breve tempo possibile, a fermare la guerra trae Ucraina. Sono anche le parole che il presidente ucrainoha pronunciato oggi. "Dobbiamo...

Advertising

vladiluxuria : #PapaFrancesco dice che una religione che non include la comunità credente lgbt non è Chiesa ma una setta selettiva… - borghi_claudio : Dopo la solita fila di guerrafondai a reti unificate vedere stasera Salvini a #cartabianca è stato un passo avanti. - chiellini : Un altro passo importante verso l’obiettivo Champions! Avanti così!!! ???? #JuveVenezia - LeviAck8_ : @elliott_il @TeofiloSteven @GiovaB95 Per te è un passo avanti? Non ne capisco nulla è una mia sensazione - CVTELOUIS91 : giorno : 1 in cui cerco di farmi passare la ““cotta”” perché soffro troppo e non è salutare per la mia mente. per f… -