Il Napoli vende Fabian Ruiz e lascia a mani vuote Inter e Milan (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non arrivano buone notizie per il rinnovo di Fabian Ruiz: l'addio dello spagnolo può essere una cattiva notizia anche per Inter e Milan Sarà un Napoli diverso da quello visto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

CriticoMilanist : Praticamente con il solito?? nel mercato da parte dell'Inter, la Juve che con gli 80 milioni spesi per Vlahovic fa… - Armando89751458 : @levrierog @kisskissnapoli Dovrebbe preoccuparsi del perché il suo giornale non vende ed invece getta veleno sul Na… - Caterr99 : Mio fratello vende due biglietti (settore “Curva A superiore”, posto non numerato - Ing. 21-22-23-24-25) per il con… - carminemegna : @ParticipioPart Vedi che la risposta nn te la danno farfugliano e poi senti dire pappone …nn vuole vincere ma il Na… - mario_1926_ : @heart_ache1926 @Andrea842631710 Ma la struttura di cosa? Il Napoli vale non meno di 500 milioni ed è un valore di… -