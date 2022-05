Il milanese Maurizio Gadda trovato morto a Bucarest Si sospetta un delitto da parte della mafia

Advertising

Si tratta dell'opera ' Cristina 1 ' del pittorePietro Annigoni . Altro che olio su tela, ... LE SEGNALAZIONI 'Quando abbiamo preso in mano l'opera - ha ricordatoMadica, del nucleo ...... dapprima per quanto accaduto alCostanzo show con Giampiero Mughini e adesso per le ...le parole di Vittorio che ci è andato giù in modo piuttosto pesante contro il noto rapper. Al ...E' stato trovato carbonizzato il cadavere dell'imprenditore italiano, Mauro Donato Gadda, 64enne di Busto Garolfo, in provincia di Milano. L'uomo e' stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in loc ...Dopo Venezia l’artista milanese Freak of Nature mette a segno un nuovo blitz. Le reazioni: «Bisogna rilanciare il distretto del commercio e il dialogo» ...