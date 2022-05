Gf Vip 6, Barù inaugura il suo locale a Milano e svela se parteciperebbe mai a 4 Ristoranti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri sera Barù ha inaugurato a Milano il suo primo ristorante Braci by Barù dove i fan del reality show di Alfonso Signorini hanno potuto gioire per la presenza di Jessica Selassié. La coppia che si è rivista per la prima volta dopo la fine del Gf Vip è apparsa molto serena e sorridente. Prima dell’evento, il nobile ha rilasciato un’intervista a Casa Chi dove ha raccontato chi ci sarebbe stato all’inaugurazione: Un mix di persone, andremo da dei personaggi molto borderline a gente come me, ci sarà anche chi un bel mix! Durante la chiacchierata gli è stato chiesto perché è entrato nella Casa di Cinecittà e se ha trovato quello che cercava: Io volevo essere la Greta Thunberg dei reality italiani. Sono entrato senza preservativi perché non volevo fare nulla di sessuale in casa. A parte gli scherzi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri serahato ail suo primo ristorante Braci bydove i fan del reality show di Alfonso Signorini hanno potuto gioire per la presenza di Jessica Selassié. La coppia che si è rivista per la prima volta dopo la fine del Gf Vip è apparsa molto serena e sorridente. Prima dell’evento, il nobile ha rilasciato un’intervista a Casa Chi dove ha raccontato chi ci sarebbe stato all’zione: Un mix di persone, andremo da dei personaggi molto borderline a gente come me, ci sarà anche chi un bel mix! Durante la chiacchierata gli è stato chiesto perché è entrato nella Casa di Cinecittà e se ha trovato quello che cercava: Io volevo essere la Greta Thunberg dei reality italiani. Sono entrato senza preservativi perché non volevo fare nulla di sessuale in casa. A parte gli scherzi ...

