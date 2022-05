E ora Sgarbi non è d’accordo neanche con se stesso per il “vecchia befana” a Chiara Ferragni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Vittorio Sgarbi prova a smarcarsi dalle critiche piovute in seguito alla riproposizione di una sua intervista rilasciata a MowMag lo scorso 29 luglio nella quale riempiva di insulti Fedez e Chiara Ferragni. “Tutta colpa di Roberto Dagostino: ha rilanciato quelle diChiarazioni per farmi dispetto. Si è offeso perché non l’ho invitato alla mia festa di compleanno”, dice il deputato, che ha festeggiato i 70 anni l’8 maggio. Per quell’occasione il sito aveva riproposto in home l’intervista incriminata, zeppa di diChiarazioni dalle quali oggi Sgarbi prende le distanze: “vecchia befana con un mezzo marito? Ricuso tutto, anche perché le parolacce non sono nel mio stile”. Il motivo di quelle parole va ricercato nella campagna della coppia a favore del Ddl Zan: ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Vittorioprova a smarcarsi dalle critiche piovute in seguito alla riproposizione di una sua intervista rilasciata a MowMag lo scorso 29 luglio nella quale riempiva di insulti Fedez e. “Tutta colpa di Roberto Dagostino: ha rilanciato quelle dizioni per farmi dispetto. Si è offeso perché non l’ho invitato alla mia festa di compleanno”, dice il deputato, che ha festeggiato i 70 anni l’8 maggio. Per quell’occasione il sito aveva riproposto in home l’intervista incriminata, zeppa di dizioni dalle quali oggiprende le distanze: “con un mezzo marito? Ricuso tutto, anche perché le parolacce non sono nel mio stile”. Il motivo di quelle parole va ricercato nella campagna della coppia a favore del Ddl Zan: ...

