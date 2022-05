Draghi: “Ora c’è uno sforzo che occorre fare e che devono fare in particolare sia la Russia che gli Stati Uniti: bisogna sedersi ad un tavolo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo l’intenso colloquio amicale di ieri con il presidente Biden, nel corso del quale sono state affrontate in primis tutte le emergenze – soprattutto economiche – legate al conflitto in Ucraina, poco fa da Washington, nell’ambito di un briefing con i media, il premier Draghi ha rimarcato che “Siamo d’accordo sul sostegno all’Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersi come si costruisce la pace”. Draghi: “Biden ha ringraziato l’Italia, partner forte ed affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il suo ruolo di partnership” Quindi il presidente del Consiglio ha tenuto a ringraziare “Biden e l’amministrazione Usa per l’accoglienza splendida. L’incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l’Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo l’intenso colloquio amicale di ieri con il presidente Biden, nel corso del quale sono state affrontate in primis tutte le emergenze – soprattutto economiche – legate al conflitto in Ucraina, poco fa da Washington, nell’ambito di un briefing con i media, il premierha rimarcato che “Siamo d’accordo sul sostegno all’Ucraina e sulle pressioni su Mosca, maanche chiedersi come si costruisce la pace”.: “Biden ha ringraziato l’Italia, partner forte ed affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il suo ruolo di partnership” Quindi il presidente del Consiglio ha tenuto a ringraziare “Biden e l’amministrazione Usa per l’accoglienza splendida. L’incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l’Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il ...

