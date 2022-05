Corea del Nord: in lockdown il paese dove il Covid ufficialmente non esiste (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella capitale NordCoreana, Pyongyang, si sono viste lunghe file di persone alle fermate degli autobus per il rientro a casa. Non ci sono dati sulla diffusione della coronavirus nel paese, ma la settimana scorsa è stata chiusa la linea di collegamento ferroviaria con la Cina Leggi su vanityfair (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella capitalena, Pyongyang, si sono viste lunghe file di persone alle fermate degli autobus per il rientro a casa. Non ci sono dati sulla diffusione della coronavirus nel, ma la settimana scorsa è stata chiusa la linea di collegamento ferroviaria con la Cina

