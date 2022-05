Classifica Giro d’Italia 2022 | quinta tappa | Lopez maglia rosa Ciccone e Pozzovivo top-20 | Nibali 30°

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Juan Pedroconserva laal. La quartanon ha stravolto lagenerale per quanto riguarda le posizioni di riferimento, la volata di Messina vinta da Arnaud Demare non ha smobilitato la situazione. Lo spagnolo della Trek-Segafredo resta in testa alla graduatoria con 39” di vantaggio sul tedesco Lennard Kaemna, vincitore ieri sull’Etna davanti all’iberico. VINCENZOSI RITIRA: L’ULTIMO CAMPIONISSIMO DI UN CICLISMO ITALIANO CHE NON ESISTE PIÙ Simon Yates resta il migliore dei big con 5” sul belga Mauri Vansevenant, 13” sull’olandese Wilco Kelderman, 19” su Bilbao e Almeida, 22” su Porte, 24” su Bardet e Carapaz, 33” su Landa, 34” su Hindley, 50” su. Vincenzo ...

... che ha dato una scossa allagenerale con lo spagnolo Juan Pedro Lopez in maglia rosa , si torna in strada oggi per la 5ª tappa deld'Italia , da Catania a Messina (174 km), con un ...... sua città natale, e sede di arrivo della quinta tappa del. "Ho aspettato la tappa di Messina, ... Non cambia nulla nellagenerale: lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez conserva la maglia ...Si ritira Miguel Angel Lopez. Lo scalatore colombiano Migue Angel Lopez, dell’Astana, terzo nella classifica finale del 2018, si è ritirato dal Giro d’Italia 2022. (BlogSicilia.it) Giro d'Italia 2022, ...La giornata odierna, complice una frazione dalla soluzione finale prevedibile, ha visto l’agone passare in secondo piano rispetto ad una notizia che era nell’aria da un po’ di tempo ma che, nondimeno, ...