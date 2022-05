Chi l'ha visto stasera su Rai3: in studio l'ex fidanzato di Andreea Alice Rabciuc (Di mercoledì 11 maggio 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con una nuova puntata, che si occuperà ancora di Andreea Alice Rabciuc: in studio ci sarà il suo ex fidanzato. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche. Che percorso ha fatto Andreea dopo la festa con gli amici a cui ha partecipato lo scorso 12 marzo? "Chi l'ha visto?" cercherà di ricostruirlo per capire se la ragazza sia stata caricata su una macchina. In studio ci sarà l'ex fidanzato Simone, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022)sualle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata, che si occuperà ancora di: inci sarà il suo exsualle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna sulla misteriosa scomparsa di, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche. Che percorso ha fattodopo la festa con gli amici a cui ha partecipato lo scorso 12 marzo? "Chi l'ha?" cercherà di ricostruirlo per capire se la ragazza sia stata caricata su una macchina. Inci sarà l'exSimone, ...

