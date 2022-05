Barcellona, buone notizie per Araujo: dimesso dall’ospedale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il difensore del Barcellona, Ronald Arujo, dimesso dall’ospedale: dopo la paura nello scontro di ieri, ha risposto positivamente ai test Dopo la paura di ieri, arrivano notizie positive per il difensore del Barcellona, Ronald Araujo. Il centrale ha risposto positivamente ai test ed è stato dimesso dall’ospedale. COMUNICAT MÈDICLes proves complementàries al jugador del primer equip Ronald Araujo han resultat satisfactòries i ha estat donat d’alta hospitalària. La seva evolució en marcarà la disponibilitat pic.twitter.com/BQ2jGDexa5— FC Barcelona (@FCBarcelona cat) May 11, 2022 COMUNICATO – «I test complementari sul giocatore della prima squadra Ronald Araujo hanno avuto successo ed è stato dimesso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il difensore del, Ronald Arujo,: dopo la paura nello scontro di ieri, ha risposto positivamente ai test Dopo la paura di ieri, arrivanopositive per il difensore del, Ronald. Il centrale ha risposto positivamente ai test ed è stato. COMUNICAT MÈDICLes proves complementàries al jugador del primer equip Ronaldhan resultat satisfactòries i ha estat donat d’alta hospitalària. La seva evolució en marcarà la disponibilitat pic.twitter.com/BQ2jGDexa5— FC Barcelona (@FCBarcelona cat) May 11, 2022 COMUNICATO – «I test complementari sul giocatore della prima squadra Ronaldhanno avuto successo ed è stato...

