Barcellona, accordo vicino per Coutinho: Aston Villa pronto a riscattarlo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Philippe Coutinho potrebbe essere la prima cessione del Barcellona in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da “Marca”, sarebbe quasi pronto l’accordo con l’Aston Villa per il riscatto a titolo definitivo del brasiliano. Il club blaugrana sarebbe disposto ad accontentarsi della metà della cifra pattuita al momento del prestito (20 milioni anziché 40). Coutinho non rientra infatti nel progetto di Xavi e la sua cessione, fra ingaggio e ammortamento, permetterà al club di risparmiare circa 35-40 milioni. I blaugrana poi potranno concentrarsi sulle situazioni di Pjanic e Trincao. Quest’ultimo è oggetto di valutazioni da parte del Wolverhampton, che potrebbe avvalersi dell’opzione da 30 milioni di euro per trattenerlo, mentre Pjanic non sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Philippepotrebbe essere la prima cessione delin vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da “Marca”, sarebbe quasil’con l’per il riscatto a titolo definitivo del brasiliano. Il club blaugrana sarebbe disposto ad accontentarsi della metà della cifra pattuita al momento del prestito (20 milioni anziché 40).non rientra infatti nel progetto di Xavi e la sua cessione, fra ingaggio e ammortamento, permetterà al club di risparmiare circa 35-40 milioni. I blaugrana poi potranno concentrarsi sulle situazioni di Pjanic e Trincao. Quest’ultimo è oggetto di valutazioni da parte del Wolverhampton, che potrebbe avvalersi dell’opzione da 30 milioni di euro per trattenerlo, mentre Pjanic non sarà ...

