Asintomatici Covid, scoperte le cause genetiche dei casi in Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Asintomatici Covid: scoperte le cause genetiche dei casi. Secondo uno studio Italiano, i casi Asintomatici sono da ricollegare a tre mutazioni genetiche rare. Un’equipe di ricercatori Italiani ha scoperto che a determinare l’assenza di sintomi nei soggetti infettati da coronavirus sono tre mutazioni genetiche rare. Secondo quanto rivelato dallo studio pubblicato sulla rivista Genetics in Medicine, le tre mutazioni agiscono indebolendo i geni che vengono coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario di contagiati. La scoperta, avvenuta in Italia, potrebbe portare all’introduzione di nuove terapie e nuove tecniche di diagnosi. La ricerca è stata condotta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022)ledei. Secondo uno studiono, isono da ricollegare a tre mutazionirare. Un’equipe di ricercatorini ha scoperto che a determinare l’assenza di sintomi nei soggetti infettati da coronavirus sono tre mutazionirare. Secondo quanto rivelato dallo studio pubblicato sulla rivista Genetics in Medicine, le tre mutazioni agiscono indebolendo i geni che vengono coinvolti nei processi di attivazione del sistema immunitario di contagiati. La scoperta, avvenuta in, potrebbe portare all’introduzione di nuove terapie e nuove tecniche di diagnosi. La ricerca è stata condotta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all'origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono indebolendo i geni… - cuenews_it : #COVID19 ? Età, sesso, peso e presenza di malattie pregresse possono incidere sulla severità della malattia. Esisto… - soteros1 : RT @fratotolo2: Le segnalazioni di molestie senza una regola denuncia valgono come un reparto Covid per asintomatici. Il problema è sempre… - rosaroccaforte : RT @fratotolo2: Le segnalazioni di molestie senza una regola denuncia valgono come un reparto Covid per asintomatici. Il problema è sempre… - LoredanaNavarra : RT @fratotolo2: Le segnalazioni di molestie senza una regola denuncia valgono come un reparto Covid per asintomatici. Il problema è sempre… -