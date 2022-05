Alla scoperta di una delle più affascinanti e “claustrofobiche” scale del mondo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una scala a chiocciola, tra le più claustrofobiche, parte dell’acquedotto vergine di Trinità dei Monti Si tratta di una particolare scala, tra le più suggestive al mondo, che si trova sotto terra e che per qualcuno potrebbe essere impossibile da visitare. Una “chiocciola claustrofobica”. Perché? La sua forma singolare e il suo posizionamento dicono tutto! Scopriamo di quale meraviglia della capitale si tratta… - curiosauro.itLa chiocciola “gentile” di Villa Medici Si trova all’interno di un pozzo a forma di cilindro, con precisione al civico 2b di Viale Trinità dei Monti. Basta superare una porticina, che sembra anonima, che cela uno splendore di altri tempi. Si tratta di una scala costruita nel XVI secoli che sorge sull’acquedotto dal nome gentile l’acquedotto Vergine”. Messa a servizio delle terme di Agrippa presso il Campo Marzio, ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una scala a chiocciola, tra le più, parte dell’acquedotto vergine di Trinità dei Monti Si tratta di una particolare scala, tra le più suggestive al, che si trova sotto terra e che per qualcuno potrebbe essere impossibile da visitare. Una “chiocciola claustrofobica”. Perché? La sua forma singolare e il suo posizionamento dicono tutto! Scopriamo di quale meraviglia della capitale si tratta… - curiosauro.itLa chiocciola “gentile” di Villa Medici Si trova all’interno di un pozzo a forma di cilindro, con precisione al civico 2b di Viale Trinità dei Monti. Basta superare una porticina, che sembra anonima, che cela uno splendore di altri tempi. Si tratta di una scala costruita nel XVI secoli che sorge sull’acquedotto dal nome gentile l’acquedotto Vergine”. Messa a servizioterme di Agrippa presso il Campo Marzio, ...

