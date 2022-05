Aborto spontaneo a El Salvador: donna condannata a 30 anni di reclusione per omicidio aggravato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna è stata condannata ufficialmente a 30 anni di carcere in seguito ad un Aborto spontaneo avuto nel 2019. In quell’occasione la donna, identificata solo con il nome Esme, era già stata arrestata, mentre la sentenza è arrivata solamente ora. El Salvador è uno dei paesi con la legge più restrittiva in materia di Aborto, costringendo le donne a portare a termine qualsiasi gravidanza, nonostante le condizioni nelle quali si verifica, e non è la prima volta che una donna viene condannata. donna condannata a 30 anni per un Aborto spontaneo La vicenda risale al 2019, quando la donna identificata come Esme, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unaè stataufficialmente a 30di carcere in seguito ad unavuto nel 2019. In quell’occasione la, identificata solo con il nome Esme, era già stata arrestata, mentre la sentenza è arrivata solamente ora. Elè uno dei paesi con la legge più restrittiva in materia di, costringendo le donne a portare a termine qualsiasi gravidanza, nonostante le condizioni nelle quali si verifica, e non è la prima volta che unavienea 30per unLa vicenda risale al 2019, quando laidentificata come Esme, ...

