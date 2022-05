Wurstel Fiorucci ritirati da tutti i supermercati: “Non mangiateli” (Di martedì 10 maggio 2022) Wurstel Fiorucci ritirati dal mercato per possibile presenza di salmonella. L’allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute. I Wurstel, venduti in confezione da 3 per 100 grammi, con pollo e tacchino a marchio “Pollì” sono stati ritirati dai banchi frigo di tutti i supermercati. Wurstel Fiorucci ritirati dal mercato Le confezioni interessate dal richiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022)dal mercato per possibile presenza di salmonella. L’allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute. I, venduti in confezione da 3 per 100 grammi, con pollo e tacchino a marchio “Pollì” sono statidai banchi frigo didal mercato Le confezioni interessate dal richiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

