Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 20:30 (Di martedì 10 maggio 2022) Viabilità DEL 10 MAGGIO 2022 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E, IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE – Roma-FIUMICINO AEROPORTO, LA LINEA IN PRECEDENZA SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’ E’ STATA RIATTIVATA, MALA CIRCOLazioNE E’ FORTEMENTE RALLENTATA RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00 PER LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21, TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO. PER LA RETE DI SUPERFICIE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E, IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE –-FIUMICINO AEROPORTO, LA LINEA IN PRECEDENZA SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’ E’ STATA RIATTIVATA, MALA CIRCONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00 PER LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21, TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO. PER LA RETE DI SUPERFICIE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I ...

