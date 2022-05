Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO9.35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN INTERNA CODE ALTEZZA USCITA LABARO E PIU AVANTI TRA LAURENTINA E CASILINA IN ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA AURELIA PROSEGUENDO ALTEZZA SVINCOLO CON LAFIUMICINO SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO LUNGHE FILE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE ANCHE IN USCITA CI SONO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO CON RIPERCUSSIONI SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA FLAMINA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI DAL RACCORDO FINO A PIAZZA IRNERIO SULLA AURELIA DISAGI SULLA VIA NOMENTANA SU TUTTO IL ...