Un uomo in moto sta attraversando un incrocio e poi… (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 2012 comparve su internet un video registrato da una videocamera di sorveglianza posta a un incrocio di una città cinese. Nella clip, Un uomo a bordo di una moto sta attraversando l’incrocio a bassa velocità. Ma dall’altra parte spunta un camion che viaggia a tutta velocità. L’impatto sembra inevitabile… A un certo punto il video mostra una misteriosa figura, che si avvicina con uno scatto fulmineo al motociclista, accompagnata da una sorta di bagliore: un vero e proprio flash. E così vediamo come il salvatore riesce a salvare il motociclista destinato a essere investito dal camion. Si tratta di un fenomeno di teletrasporto? Attenzione alla moto che arriva al centro della strada (captured) – curiosauro.itFotomontaggio o realtà? Il video cinese ... Leggi su curiosauro (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 2012 comparve su internet un video registrato da una videocamera di sorveglianza posta a undi una città cinese. Nella clip, Una bordo di unastal’a bassa velocità. Ma dall’altra parte spunta un camion che viaggia a tutta velocità. L’impatto sembra inevitabile… A un certo punto il video mostra una misteriosa figura, che si avvicina con uno scatto fulmineo alciclista, accompagnata da una sorta di bagliore: un vero e proprio flash. E così vediamo come il salvatore riesce a salvare ilciclista destinato a essere investito dal camion. Si tratta di un fenomeno di teletrasporto? Attenzione allache arriva al centro della strada (captured) – curiosauro.itFotomontaggio o realtà? Il video cinese ...

Advertising

mfonthenet : @quinonsischerza @iuvinale_n In spiaggia arrivo (in moto) con ciabatte, costume e asciugamano al collo. Niente più.… - come_la_moto : @pettymagpie sono grave se dico che da uomo li odio tutti e 4? - Marilen97832318 : RT @lettera_marco: @putino E se lo chiamassimo 'Don Matteo'? No dico, questo che fino a qualche mese fa girava figo su moto acquatiche, imb… - lettera_marco : @putino E se lo chiamassimo 'Don Matteo'? No dico, questo che fino a qualche mese fa girava figo su moto acquatiche… - RinversoR : @ChoosyGirl73 E usato al femminile per me l amore il sesso non ha età solo che una donna e una milf un uomo ha la s… -